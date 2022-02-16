Захарова: вместо "дня единения" Киеву следовало бы провести день тишины и всепрощения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Проведением массовых имиджевых мероприятий под прикрытием некоего "дня единения" Киеву не удастся прикрыть существующие проблемы, на фоне которых следовало бы проводить дни тишины и всепрощения. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Наверное, в определенных ситуациях имиджевые мероприятия прекрасная вещь, - отметила она. - Но на фоне разваливающегося государства имиджевыми мероприятиями не удастся прикрыть проблемы, которые есть. Невозможно проводить день некоего национального единства, когда миллионы граждан не имеют возможности нормально жить в своей стране, когда президент называет их не людьми, а особями и предлагает всем инакомыслящим покинуть страну, когда законные интересы, идеалы, убеждения и само существование простых людей и национальных меньшинств не берутся в расчет".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что "в самом центре Европы за последние несколько лет появились детские кладбища". "Это дети, которые погибли в ходе боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных сил Украины или подорвались на минах, - продолжила она. - А сколько детей пострадало, стало инвалидами, калеками из-за этого? Тут надо не дни единства проводить, а дни всепрощения и просить друг у друга прощения, думать, как сосуществовать дальше, на каких основах, если власти не принимают Минские договоренности".

"День тишины им [киевскому режиму] надо отмечать, чтобы иметь возможность подумать обо всем том ужасе, в который они превратили страну за последние несколько лет, накачивая ее оружием, разворовывая, предавая свои предыдущие поколения, которые отдавали жизнь за будущее Украины, за будущее этих людей", - подчеркнула Захарова.