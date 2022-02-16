СБ опасается, что любой пуск ракет в напряженное время может быть принят за ядерную атаку

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Любой пуск ракеты может быть принят за потенциальный ядерный удар в условиях сложившейся напряженной обстановки, обратил внимание замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью "Российской газете".

"Мало кто, кроме специалистов, задумывается над тем, что современные системы довольно быстро засекают факт пуска ракет, но они не могут идентифицировать, несут ли они ядерное оружие. Поэтому в условиях напряженной военно-политической обстановки любой ракетный пуск может быть классифицирован как ядерный удар", - сказал Попов.

Комментируя заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что Запад должен быть более решительным в вопросах сдерживания России, демонстрируя готовность применить ядерное оружие, заместитель секретаря Совбеза отметил, что оно "довольно безответственное" для должностного лица такого уровня. "К тому же, учитывая, что сама Германия не обладает ядерным оружием, это заявление можно рассматривать как призыв к Соединенным Штатам использовать свой ядерный потенциал, включая тактические ядерные заряды, развернутые на передовых базах в странах НАТО", - считает Попов.

По его словам, чиновник такого уровня должен понимать, что в случае применения ядерного оружия объекты США на территории ФРГ станут объектом нанесения ответного или ответно-встречного ядерного удара. "Интересно было бы услышать ответ на вопрос: "В случае возникновения ядерного апокалипсиса простят ли выжившие избиратели такое недальновидное поведение министра обороны своей страны?" - заключил Попов.