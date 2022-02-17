Лавров и Ди Майо в Москве обсудят ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Италии Сергей Лавров и Луиджи Ди Майо в четверг проведут переговоры в Москве. Ожидается, что стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а основное внимание будет уделено обстановке в Евроатлантике в контексте инициатив Российской Федерации о гарантиях безопасности. "Будет рассмотрена ситуация на Украине, отношения России с ЕС и НАТО", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге накануне встречи.

Вопросы евробезопасности

Напряженность вокруг Украины, поток заявлений представителей западных стран, пророчащих нападение России на соседнюю страну, угрозы санкций стали своего рода поводом для многих представителей европейских стран, в том числе и лидеров, наведываться в Москву "ради достижения дипломатического урегулирования кризиса". Только за первую половину февраля в России приняли президента Франции Эмманюэля Макрона, глав МИД и Минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса, действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, нового канцлера Германии Олафа Шольца.

В Риме тоже решили проявить вовлеченность в урегулирование напряженности вокруг Украины и содействовать диалогу Запада и России. Итальянский министр прибыл в Москву сразу после визита в Киев, где он провел переговоры с коллегой Дмитрием Кулебой.

РФ не раз опровергала все сыплющиеся в ее адрес обвинения о планах относительно Украины и демонстрировала открытость к диалогу. Кроме того, на всех состоявшихся переговорах российская сторона указывала на реальные причины сложившейся ситуации и пользовалась возможностью обсудить вопросы гарантий безопасности, которые Россия четко обозначила еще в декабре 2021 года.

Как указал в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, хотя в ближайшее время и не планируются прямые контакты РФ и НАТО, почти ни один день не обходится без визитов в российскую столицу президентов, глав государств, глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, и Москва получает от них "различные сигналы".

Он отметил, что в ходе всех этих контактов вопросы европейской безопасности и российских предложений находятся в центре внимания, и подчеркнул, что реализация этих идей способствовала бы и безопасности самого Североатлантического альянса.

Ключевой партнер в Европе

Безусловно, министры в ходе переговоров коснутся и вопросов двусторонних отношений. В МИД РФ называют Италию одним из своих ключевых партнеров в Европе, с которым поддерживаются стабильные контакты. Последняя встреча Лаврова с итальянским коллегой состоялась в октябре 2021 года на полях саммита G20 в Риме. По словам Захаровой, Лавров и Ди Майо обсудят перспективы сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

На Смоленской площади также фиксируют позитивные тенденции в торгово-экономической сфере. "Двусторонний товарооборот вырос в 2021 году на 54,7%, до $31,4 млрд. Этот показатель обеспечен в том числе благодаря работе Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству", - сообщили в министерстве.

В Москве отмечают и успешное развитие сотрудничества с Римом по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе с помощью научных связей, основывающихся на меморандуме о взаимопонимании в области научного сотрудничества и обмена материалами и знаниями между НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и Национальным институтом инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани.