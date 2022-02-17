Косачев: Запад ведет политику дискредитации РФ с помощью грязных информтехнологий

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Запад проводит последовательную политику сдерживания и дискредитации России с применением грязных информационных технологий. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с делегацией британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

"Видим, что обеспокоенность, которую мы стремимся донести до наших партнеров, не достигает цели. Запад реализует последовательную линию на дискредитацию и сдерживание России, в том числе с использованием грязных информационных технологий. Российские парламентарии адекватно реагируют на ситуацию и стремятся четко формулировать свою позицию", - сказал сенатор, чьи слова приводит пресс-служба Совета Федерации.

Делегация института Великобритании прибыла в Россию для реализации совместного исследовательского проекта с Российским советом по международным делам. Косачев выразил надежду, что контакты сенаторов с представителями экспертных кругов поспособствуют взаимопониманию и нахождению путей разрешения разногласий.

"В России далеко не всегда приветствуют заявления, исходящие из Лондона. Поэтому подобные каналы и форматы общения очень ценны и заслуживают пристального внимания", - сказал вице-спикер СФ.

Он также подчеркнул, что в России обеспокоены эскалацией на востоке Украины и теми заявлениями, которые звучат со стороны "коллективного Запада".

Кроме того, в ходе встречи обсудили вопросы обеспечения стратегической стабильности в международной сфере, а также перспективы налаживания диалога между Россией и Великобританией, в первую очередь по межпарламентской линии.