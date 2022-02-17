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Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию в Афганистане

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам сирийского урегулирования и ситуации в Йемене

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил в среду на встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с заместителем генерального секретаря ООН по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом пути наращивания международного содействия для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.

"Обсуждена острая гуманитарная ситуация в Афганистане, а также пути наращивания международного содействия с подключением всех имеющихся в распоряжении ООН механизмов для преодоления кризиса в этой стране", - говорится в опубликованном в четверг сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам сирийского урегулирования и ситуации в Йемене - "с акцентом на деполитизацию гуманитарной помощи, а также востребованность ООН в проведении объективных оценок происходящего на местах".

Теги
АфганистанРоссияВершинин, Сергей Васильевич
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