Лавров заявил, что РФ и Италия заинтересованы в продолжении контактов на высшем уровне

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия и Италия заинтересованы в том, чтобы и дальше осуществлять контакты на высшем уровне, стороны обсудили возможный график. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Мы провели переговоры, в ходе которых основное внимание уделили тем пониманиям, которые были достигнуты в ходе телефонных контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром [Италии] Марио Драги, - сказал он. - Есть понимание, что наши лидеры заинтересованы в продолжении таких контактов, и мы обсуждаем ближайшие возможности с нашими итальянскими коллегами".

Консультации с Италией

Россия заинтересована в возобновлении формата межгосударственных консультаций с Италией, заявил министр.

"Конечно же, в период пандемии целый ряд механизмов был не столь заметен. Мы, в частности, хотели бы возобновить работу в рамках межгосударственных консультаций, которые активно использовались не так давно, но в 2013 году состоялись последние в Триесте, и с тех пор консультации, которые имеют форму, по сути дела, заседаний двух лидеров с ключевыми членами правительств обеих стран, не проводились, хотя этот механизм был весьма и весьма полезен", - сказал министр.

Новое заседание "2+2"

Россия считает, что пора готовиться к следующему заседанию в формате "2+2" с Италией, заявил Лавров.

"Несмотря на коронавирусные ограничения, в январе 2020 года мы возобновили работу в формате "2+2" - министры иностранных дел и министры обороны. Считаю, что пора уже думать и о следующем заседании, которое должно состояться в Италии", - сказал он.

РФ не думает, что Италия заинтересована в нагнетании эскалации, она заинтересована искать договоренности.