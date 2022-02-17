Песков сообщил, что вопрос о встрече Путина и Байдена на повестке дня пока не стоит

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не стоит на повестке дня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Что год грядущий нам готовит: когда ждать новой встречи Путина с Байденом?

"Нет, на повестке дня [такой вопрос] пока не стоит", - сказал Песков.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в котором особое внимание уделялось вопросу о гарантиях безопасности для России. До этого Путин и Байден говорили по телефону в конце прошлого года. Ранее, 7 декабря, у них также состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.