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Песков сообщил, что вопрос о встрече Путина и Байдена на повестке дня пока не стоит

Президенты РФ и США провели телефонный разговор 12 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не стоит на повестке дня, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Нет, на повестке дня [такой вопрос] пока не стоит", - сказал Песков.

Президенты РФ и США 12 февраля провели телефонный разговор, в котором особое внимание уделялось вопросу о гарантиях безопасности для России. До этого Путин и Байден говорили по телефону в конце прошлого года. Ранее, 7 декабря, у них также состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
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