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Кремль не дает информации о всех перелетах СЛО "Россия"

Специальный летный отряд осуществляет полеты в соответствии со служебной целесообразностью, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался предоставлять детальную информацию о перелетах, осуществляемых Специальным летным отрядом (СЛО) "Россия".

В четверг журналисты поинтересовались у представителя Кремля, не использовался ли самолет СЛО, который, по некоторым данным, совершил рейс в Исландию, для подготовки неких переговоров РФ с США или НАТО.

"Специальный летный отряд осуществляет полеты в соответствии со служебной целесообразностью, перевозит официальные российские делегации, официальных лиц", - сказал Песков. "Но я не готов давать какую-то информацию о всех перелетах, и мы не будем этого делать", - заявил представитель Кремля.

СЛО "Россия" находится в ведении Управления делами президента РФ и обеспечивает авиаперевозки первых лиц государства.

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