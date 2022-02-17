В Госдуму внесли законопроект о регулировании политической рекламы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" Юрий Григорьев, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить понятие "политическая реклама", а также определить правила ее распространения вне периодов избирательных кампаний. Документ опубликован в думской электронной базе в четверг.

Как пояснил ТАСС Григорьев, законопроект был внесен с целью "правового регулирования распространения политическими партиями информации о своей деятельности, пропаганды своих взглядов, целей и задач посредством наружной рекламы, рекламы в сети Интернет". "Подробно [в настоящее время] регламентируется предвыборная агитация в период предвыборной кампании, <…> а вот что делать с политической рекламой между выборами, не очень понятно. В законодательстве не прописано, как регулируется политическая реклама в межвыборный период, нет ни ограничений, ни правил. Назрела необходимость четко прописать, что могут и чего не могут делать политики. Вести политическую рекламу вне периодов избирательной кампании важно и нужно", - добавил он.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон "О рекламе". Так, под политической рекламой предлагается понимать информацию, распространенную вне агитационного периода любым способом, в любой форме, с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на пропаганду взглядов, целей, задач, на обнародование результатов деятельности политической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений.

Рекламодателями такой рекламы могут выступать зарегистрированные политические партии, их региональные отделения и "иные структурные подразделения, имеющие статус юридического лица". Согласно инициативе политическая реклама в интернете должна содержать соответствующую пометку и указание на рекламодателя. Кроме того, в такой рекламе не должны упоминаться конкретные марки товаров, товарные знаки и иные средства их индивидуализации.