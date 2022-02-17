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Песков не знает деталей по суду в ФРГ над россиянином, обвиняемом в шпионаже

Сам обвиняемый ранее заявил, что не знал о том, что поддерживал контакт с сотрудником разведки

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить о суде в Германии над гражданином РФ, обвиняемым в работе на российскую разведку, поскольку не знает деталей.

"Я, к сожалению, не располагаю никакой информацией на этот счет, ничего не могу сказать", - признался представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Как ранее сообщал ТАСС, 17 февраля в Высшем земельном суде Мюнхена начинается суд над гражданином РФ, подозреваемым властями Германии в работе на российскую разведку.

27 января федеральная прокуратура ФРГ сообщила, что предъявила еще 9 декабря 2021 года обвинение гражданину России Ильнуру Н. по подозрению в работе на российскую разведку. Как говорилось в заявлении прокуратуры, мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

По данным ведомства, "интерес спецслужб" якобы заключался "в различных стадиях разработки европейской ракеты-носителя Ariane и в изучении исследовательских материалов подозреваемого". При этом утверждалось, что Ильнур Н. передавал информацию о научно-исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а взамен получил денежную сумму в размере €2 500".

Сам обвиняемый, по данным издания Spiegel, заявил следователям, что не знал о том, что поддерживал контакт с сотрудником разведки.

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