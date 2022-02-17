Косачев стал координатором наблюдателей от МПА СНГ на референдуме в Белоруссии

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назначен координатором наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ на конституционном референдуме в Белоруссии. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе МПА СНГ.

"По предложению Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации координатором группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, участвующих в мониторинге республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, назначен заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константин Косачев", - сказал собеседник агентства.

Как указали в пресс-службе, в настоящее время идет формирование мониторинговой группы из числа представителей национальных парламентов государств - участников МПА СНГ, сотрудников секретариата Совета МПА СНГ и экспертов Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ.

"Мониторинговая группа МПА СНГ прибудет в Республику Беларусь на следующей неделе", - проинформировали в аппарате ассамблеи.

В соответствии с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.