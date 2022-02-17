{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: США выбрали "удобные" темы из предложений РФ по гарантиям безопасности

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. США проигнорировали пакетный характер предложений РФ о гарантиях безопасности, намеренно выбрав "удобные" темы, говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. В дипведомстве подчеркнули, что такой подход подкрепляет сомнения в желании США исправить ситуацию в сфере евробезопасности.

"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников", - говорится в документе. "Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - подчеркнули в МИД РФ.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности
МИД РФ: США подтвердили поддержку политике открытых дверей НАТО в своем ответе
В ведомстве отметили, что она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"
Читать полностью