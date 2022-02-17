МИД: размещение ВС РФ на своей территории не затрагивает фундаментальные интересы США

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Размещение Вооруженных сил РФ на своей территории не может затрагивать фундаментальные интересы США. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Исходим из того, что размещение Вооруженных Сил Российской Федерации на своей территории не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США. Хотели бы напомнить, что на территории Украины наших сил нет", - говорится в документе.

"Отмечаем, что в своем ответе на российские предложения США настаивают на том, что прогресс в улучшении ситуации в области европейской безопасности "может быть достигнут только в условиях деэскалации применительно к угрожающим действиям России, направленным против Украины", что, как мы понимаем, подразумевает требование отвода российских войск от границ Украины. При этом США готовы вести речь лишь об "обоюдных обязательствах, воздерживаться от развертывания сил постоянного базирования с боевыми задачами на территории Украины" и "рассмотреть возможность обсуждения проблемы обычных вооруженных сил". В остальном же американская сторона обходит молчанием наши предложения, содержащиеся в абзаце 2 статьи 4 и абзаце 1 статьи 5 проекта двустороннего договора и заявляет, что "нынешняя конфигурация сил США и НАТО является ограниченной, пропорциональной и полностью соответствует обязательствам по Основополагающему акту Россия - НАТО", - сказано в письменной реакции.

В документе отмечается, что при этом США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов. Они обходили ограничения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия - НАТО об отказе от "дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".

"Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема", - подчеркивается в реакции.