МИД РФ: Украина как член НАТО способна втянуть альянс в конфликт с Россией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Украина, в случае принятия в НАТО, может попытаться силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников в вооруженный конфликт с РФ. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она "оккупировала Крым", также не выдерживают никакой критики. В 2014 г. в Киеве произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства, ущемляющего права русского и русскоязычного населения, а также других нетитульных этносов. Неудивительно, что в такой ситуации крымчане проголосовали за воссоединение с Россией. Решение народа Крыма и Севастополя о возвращении в состав Российской Федерации было принято путем свободного волеизъявления в порядке реализации закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение. Сила или угроза силой не применялись. Вопрос о принадлежности Крыма закрыт", - говорится в документе.

"В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями", - указывается в тексте.