МИД РФ: Россия приветствует готовность США к консультациям по инцидентам в открытом море

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва приветствует готовность Вашингтона к консультациям по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией", - говорится в документе.