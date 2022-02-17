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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

МИД РФ: Россия приветствует готовность США к консультациям по инцидентам в открытом море

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва приветствует готовность Вашингтона к консультациям по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией", - говорится в документе.

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СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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