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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

МИД: РФ считает однобоким подход США по снижению напряженности в военной области

В ведомстве заявили, что американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РФ считает нереалистичным и однобоким подход США по снижению напряженности в русле инициативы Запада по модернизации Венского документа.

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Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности. Полный текст
Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности.

Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа. Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на "просвечивание" деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в документе.

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СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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