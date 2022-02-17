МИД: РФ считает однобоким подход США по снижению напряженности в военной области

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РФ считает нереалистичным и однобоким подход США по снижению напряженности в русле инициативы Запада по модернизации Венского документа.

Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа. Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на "просвечивание" деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в документе.