{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД: РФ и США могут снизить риски в отношении полетов бомбардировщиков вблизи границ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия видит потенциал для договоренностей с США по мерам снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи границ обеих стран. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего пакетного предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски", - отмечается в тексте.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности
МИД РФ: США подтвердили поддержку политике открытых дверей НАТО в своем ответе
В ведомстве отметили, что она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"
Читать полностью