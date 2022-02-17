МИД: РФ и США могут снизить риски в отношении полетов бомбардировщиков вблизи границ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия видит потенциал для договоренностей с США по мерам снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи границ обеих стран. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего пакетного предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски", - отмечается в тексте.