МИД РФ заявил, что Запад должен отказаться от поставок Киеву оружия и учений с ВСУ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Запад должен отказаться от поставок Киеву оружия, от совместных учений с ВСУ и принудить украинские власти выполнить Минские соглашения для урегулирования ситуации. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это - принуждение Киева к выполнению Комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", - говорится в документе.

"В этой связи привлекаем внимание к тому, что президент России Вадимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 февраля 2022 г. подчеркнул, что мы открыты к диалогу и призываем "подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни", - указывается в тексте.