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МИД: РФ видит готовность США работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия отмечает готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Отмечаем готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. При этом отфиксировали, что в Вашингтоне, наконец, признали оправданность ряда российских предложений и инициатив на этих направлениях, выдвигавшихся в последние годы", - отмечается в документе.

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В ведомстве отметили, что она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"
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