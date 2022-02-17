МИД: РФ видит готовность США работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия отмечает готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Отмечаем готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. При этом отфиксировали, что в Вашингтоне, наконец, признали оправданность ряда российских предложений и инициатив на этих направлениях, выдвигавшихся в последние годы", - отмечается в документе.