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МИД: РФ видит неопределенность в подходах США к ключевым аспектам мер контроля над РСМД

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российская сторона отмечает сохраняющуюся неопределенность в подходах Вашингтона к основным параметрам потенциальных мер контроля над ракетами средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Отмечаем сохраняющуюся неопределенность в подходах Вашингтона к основным параметрам потенциальных мер контроля над указанными вооружениями, прежде всего - к их охвату, который должен распространяться на все средства соответствующей дальности в ядерном и неядерном оснащении", - говорится в документе.

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В ведомстве отметили, что она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других"
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