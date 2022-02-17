МИД: предложения США по "мерам в развитие ДСНВ" противоречат пониманиям саммита в Женеве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предложения Соединенных Штатов по "мерам в развитие" Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) противоречат пониманиям, достигнутым на саммите в Женеве. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"США предлагают "незамедлительно" заняться в рамках диалога по стратегической стабильности разработкой "мер в развитие ДСНВ". Однако при этом американская сторона пытается зафиксировать не согласованный с нами подход, предусматривающий фокусировку исключительно на ядерном оружии, причем безотносительно способности тех или иных средств нести прямую угрозу для национальной территории другой стороны, - подчеркивается в документе. - Подобный односторонний взгляд на вещи противоречит пониманиям, достигнутым на российско-американском саммите 16 июня 2021 года в Женеве относительно комплексного характера стратдиалога, призванного заложить основу будущего контроля над вооружениями, и мер по снижению рисков".