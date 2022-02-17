МИД РФ: вариант США о мерах верификации РСМД в Румынии, Польше и РФ можно проработать

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предложенный американской стороной вариант о мерах взаимной верификации применительно к комплексам "Иджис Эшор" в Румынии и Польше, а также к некоторым объектам в европейской части России может быть в дальнейшем взят в проработку. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам "Иджис Эшор" в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку", - говорится в документе.