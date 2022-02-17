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МИД РФ: концепция нового "уравнения безопасности" в полной мере сохраняет актуальность

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Предлагаемая Россией концепция нового "уравнения безопасности" в полной мере сохраняет актуальность, набор ее элементов доводился до американкой стороны. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового "уравнения безопасности". Набор элементов предлагаемой нами концепции, которая в полной мере сохраняет актуальность, до американской стороны доводился - в том числе в ходе встреч в рамках стратдиалога и в переданном нами 17 декабря 2021 года рабочем документе по его наполнению", - говорится в документе.

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