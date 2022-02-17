МИД РФ призвал США отказаться от политики сдерживания России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. США и их союзникам следует отказаться от политики сдерживания России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки.

Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Меры укрепления доверия и безопасности в рамках Венского документа 2011 года адекватны современной обстановке. Для начала обсуждения возможности их обновления должны быть созданы необходимые условия. А для этого США и их союзникам следует отказаться от политики сдерживания России и предпринять конкретные практические меры по деэскалации военно-политической обстановки", - говорится в документе.