МИД РФ: тему ядерного оружия невозможно обсуждать без решения вопроса о его неразмещении

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно без решения вопроса о его неразмещении в неядерных государствах НАТО. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте МИД РФ документе с содержанием российской реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Хотели бы пояснить, что в наших предложениях речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО - в нарушение ДНЯО - ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства - члены НАТО", - говорится в документе.

"Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно", - добавили в МИД РФ.