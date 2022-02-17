МИД РФ: отказ НАТО от действий, наносящих ущерб безопасности РФ, остается императивом

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Отказ НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России, остается императивом, в противном случае отдельные меры по контролю над вооружениями не будут устойчивыми. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В дипведомстве обратили внимание Вашингтона на то, что Россия "предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике". "Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом. В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", - подчеркивается в документе.

В министерстве отметили готовность США предметно работать над отдельными мерами по контролю над вооружениями и снижению рисков. "При этом отфиксировали, что в Вашингтоне, наконец, признали оправданность ряда российских предложений и инициатив на этих направлениях, выдвигавшихся в последние годы", - констатировали в дипведомстве.