МИД: вопросы РСМД должны быть компонентом нового "уравнения безопасности" РФ и США

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Москва рассматривает проблематику ракет средней и меньшей дальности (РСМД) как одну из приоритетных в двустороннем диалоге и предлагает Вашингтону учесть этот неотъмлемый компонент при совместной выработке нового "уравнения безопасности". Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Рассматриваем данную проблематику (ракет средней и меньшей дальности) как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности. Считаем, что указанная категория вооружений является необходимым компонентом нового "уравнения безопасности", которое следует совместно выработать России и США", - говорится в документе.