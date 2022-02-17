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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

МИД РФ: предложения РФ по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе

В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на важнейшие элементы российской инициативы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские предложения по гарантиям безопасности, включая контроль над вооружениями, должны рассматриваться исключительно в комплексе. Об этом говорится в опубликованной в четверг на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

В дипведомстве обратили внимание на отсутствие конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на важнейшие элементы российской инициативы. "Российские предложения носят пакетный характер и должны рассматриваться в комплексе без выделения отдельных его составляющих", - подчеркнули в МИД РФ, отметив, что вопросы контроля над вооружениями рассматриваются исключительно в контексте комплексного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности.

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СШАРоссияПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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