Слуцкий: РФ в реакции на ответ США по гарантиям безопасности привела четкие аргументы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия привела четкие аргументы и вновь обозначила красные линии в своей реакции на ответ США по гарантиям безопасности, Москва не ставит ультиматумы и призывает к пакетному соглашению, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия в своей реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности привела четкие аргументы и обозначила снова те красные линии, которые Запад не может продолжать игнорировать. От этого зависит общемировая стабильность и безопасность", - отметил депутат.

По его словам, "речь не идет о каких-то ультиматумах", Москва говорит о пакетном характере своих предложений, на основе которых вполне можно выработать новое "уравнение безопасности".

Слуцкий в очередной раз повторил призыв к США и НАТО "вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира, отказаться от политики сдерживания и нагнетания антироссийской истерии". "Надеемся на конструктивную реакцию со стороны наших западных партнеров", - резюмировал глава комитета.

В 17:00 мск российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о намерении обнародовать текст российского ответа, "поскольку в противном случае "общественное мнение будет забиваться <…> ложью, откровенной пропагандой".

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.