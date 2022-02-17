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Переговоры России и США по гарантиям безопасности
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Слуцкий: РФ в реакции на ответ США по гарантиям безопасности привела четкие аргументы

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, "речь не идет о каких-то ультиматумах"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия привела четкие аргументы и вновь обозначила красные линии в своей реакции на ответ США по гарантиям безопасности, Москва не ставит ультиматумы и призывает к пакетному соглашению, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Реакция России на ответ США по гарантиям безопасности.

"Россия в своей реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности привела четкие аргументы и обозначила снова те красные линии, которые Запад не может продолжать игнорировать. От этого зависит общемировая стабильность и безопасность", - отметил депутат.

По его словам, "речь не идет о каких-то ультиматумах", Москва говорит о пакетном характере своих предложений, на основе которых вполне можно выработать новое "уравнение безопасности".

Слуцкий в очередной раз повторил призыв к США и НАТО "вернуться к выполнению мер в сфере поддержания мира, отказаться от политики сдерживания и нагнетания антироссийской истерии". "Надеемся на конструктивную реакцию со стороны наших западных партнеров", - резюмировал глава комитета.

В 17:00 мск российское дипведомство разместило на своем сайте полный текст ответа РФ на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о намерении обнародовать текст российского ответа, "поскольку в противном случае "общественное мнение будет забиваться <…> ложью, откровенной пропагандой".

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
СШАРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСалливан, ДжонПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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