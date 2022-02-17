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Лавров и глава МИД Туркмении обсудили подготовку к VI Каспийскому саммиту

В МИД РФ сообщили, что стороны также обсудили актуальные направления двусторонних отношений

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава туркменского МИД Рашид Мередов обсудили подготовку к предстоящему в этом году VI Каспийскому форуму, говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Р. О. Мередовым. Стороны обсудили вопросы подготовки к VI Каспийскому саммиту, который пройдет в Туркменистане в текущем году", - сообщили в министерстве в четверг.

Также стороны обсудили актуальные направления двусторонних отношений.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТуркменияРоссия
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