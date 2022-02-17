Замглавы МИД РФ назвал ненужными спекуляциями заявления на СБ ООН по обращению Госдумы

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал ненужными спекуляциями заявления на заседании Совета Безопасности ООН по обращению Госдумы по ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг в СБ ООН.

"Хочу обратить внимание на ненужную спекуляцию в отношении обращения депутатов Госдумы к президенту [РФ Владимиру] Путину с просьбой о признании Донбасса", - заявил Вершинин, отметив, что "речь идет о предложении рассмотреть этот вопрос, хотя сама его постановка отражает настроения в российском обществе, Донбассе".

"Еще раз подчеркну, что речь идет об инициативе в обращении депутатов Госдумы. Поэтому важно сконцентрироваться на выполнении минских соглашений, о чем сегодня многие говорили, а не на спекуляциях", - отметил замглавы МИД РФ.

России "услужливо подсказывают" сценарии нападения на Украину, но это лишь слова, заявил Вершинин.