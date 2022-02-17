Захарова объяснила, почему заместителю посла США было предписано покинуть РФ

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместителю посла США в Москве Барту Горману было предписано покинуть Россию в ответ на необоснованную высылку советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотели бы внести ясность в ситуацию с отъездом из Москвы заместителя главы дипмиссии США Барта Гормана, которая подается в некоторых СМИ как чуть ли не преднамеренная эскалация с российской стороны. Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда "сменщика". В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами "визовой войны", - говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Как заявила Захарова, Россия не будет мириться с дискриминационным подходом США к налаживанию двусторонних отношений. Она добавила, что РФ неоднократно предлагала США не ухудшать работу диппредставительств обеих стран.

"В понимании администрации США нормализация двусторонних отношений - это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а все остальное игнорируется. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены. <...> Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения ", - сказала она.

Американская сторона отвергла все инициативы России заморозить на взаимной основе высылки дипломатических работников, сообщила Захарова.

"Именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа - до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем "замораживания" высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана", - отметила она.