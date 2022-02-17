Посол РФ: все кандидаты в президенты Франции выступают за развитие отношений с Москвой

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Парадоксальная для Западной Европы ситуация складывается во Франции, поскольку все ведущие кандидаты в президенты страны выступают за развитие отношений с Россией. Об этом заявил в четверг посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня во Франции во многом складывается нетипичная и парадоксальная для Западной Европы ситуация, потому что все ведущие кандидаты на выборах [в президенты] выступают за развитие отношений с Россией", - сказал дипломат.