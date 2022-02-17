Замглавы МИД РФ отверг попытки усомниться в законности места России в ООН

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отверг попытки ряда стран, в том числе Украины, усомниться в законности места России в ООН. Соответствующее заявлением он сделал, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН.

"К сожалению, приходится говорить, что не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете Безопасности. Расчет понятен - он [нацелен] на не неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию", - констатировал Вершинин.

"Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН? Наверное, поставить можно вопрос о том, проходила ли сама Украина это, или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой"? - продолжил замглавы МИД РФ.

"Российская Федерация является государством-продолжателем СССР. Речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства. А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть является новым государственным образованием", - заключил Вершинин.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее выступил с утверждением о якобы юридической неоднозначности того, что РФ стала правопреемником СССР в Совбезе ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие измышления абсурдными. Официальный представитель генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик в свою очередь подчеркнул, что ООН не намерена ставить под сомнение правомочность закрепления за Россией места в Совете Безопасности всемирной организации.

Россия выполняет многие международные договоры в качестве правопреемника СССР. Как отмечается в решении Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) от 21 декабря 1991 года, "Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях". За Украину в документе стоит подпись Леонида Кравчука.