Главы МИД России и Греции обсудят в Москве принцип неделимости безопасности

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу в Москве переговоры с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Греческий министр посещал Россию в мае прошлого года, но несмотря на смену сезонов эта встреча глав дипведомств не обещает быть "холодной". Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны намерены обсудить широкий спектр "приоритетных направлений" от туризма и инвестиций до эпидемиологической безопасности граждан. Не ускользнет от внимания министров и контекст международных и региональных событий "с акцентом на российские предложения по тематике неделимости безопасности".

Несмотря на то, что с момента последнего визита греческого министра прошло более полугода, стороны находились в тесном контакте по телефону, оперативно отслеживая дискуссии в сфере безопасности между Россией и западными партнерами.

Искренний диалог

Как ожидается, одним из чувствительных вопросов переговоров может стать тема использования порта греческого города Александруполиса для переброски военных сил США и НАТО в Восточную Европу, что вызывает закономерное беспокойство Москвы. Официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну, комментируя 17 февраля соответствующий вопрос, заверил журналистов, что каналы коммуникации сторон открыты и, хотя Греция как член ЕС и НАТО "обязана выполнять взятые ею обязательства", она тем не менее всегда настаивает на "искреннем и конструктивном диалоге с Россией".

Такой конструктивный подход Афин отметили и в Москве. Подводя итоги деятельности российской дипломатии в 2021 году, Лавров выразил убежденность, что Греция "не хочет идти по пути ужесточения антироссийских санкций" и "в принципе не испытывает удовольствия от того, что сейчас происходит между Западом и Россией". В этой связи позитивный вектор диалога сторон в сфере безопасности представляется весьма вероятным.

О взаимопомощи

Прошлый год продемонстрировал эффективность взаимодействия Москвы и Афин не только в рамках переговорного процесса, но и в условиях чрезвычайных ситуаций. Так, в августе Россия оказала Греции помощь в тушении пожаров, охвативших территорию страны. Греческие партнеры отметили значительный вклад российского самолета-амфибии Бе-200ЧС в тушение огня.

На прошедшей встрече сторон в Сочи Москва предлагала Афинам свои посреднические услуги и в вопросах кипрского урегулирования, выразив готовность прилагать усилия в русле тех принципов, которые одобрены в Совете Безопасности ООН. По словам Дендиаса, греческая сторона удовлетворена позицией России и на этом треке взаимодействия.

Общественный запрос

Еще одной важной темой двусторонних переговоров министров, вероятно, станет пандемия коронавируса и ее влияние на туризм. Греция входит в число стран, признающих вакцину "Спутник V" и принимающих российских туристов, прошедших вакцинацию этим препаратом, даже несмотря на то, что есть определенные трудности в распознавании местным цифровым приложением QR-кода сертификатов российской вакцины.

Культурная сфера также является весьма перспективной в двустороннем диалоге Москвы и Афин. 2021 год стал перекрестным годом истории для России и Греции. Было проведено не менее 120 совместных мероприятий.