Вице-премьер России Борисов прибыл на Кубу с визитом

ГАВАНА, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Юрий Борисов прилетел в четверг в Гавану, где обсудит с руководством Кубы перспективы экономического сотрудничества. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России на Кубе.

"Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Гавану", - сообщили в диппредставительстве. Как ранее заявили в аппарате вице-премьера, он отправился на Кубу для того, чтобы обсудить способы улучшения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.

Вице-премьер прибыл на Кубу после визитов 17 февраля в Манагуа и 16 февраля в Каракас, в рамках которых он также обсудил с руководством Никарагуа и Венесуэлы торгово-экономическое сотрудничество.

Борисов возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству с Кубой. В состав российской делегации вошли представители министерств и ведомств, курирующих различные направления торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с республикой, в частности Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и других.