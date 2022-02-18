Лавров назвал вызовом отказ Киева от прямого диалога с Донбассом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вызовом отказ официального Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском.

"Мы подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей во всей их полноте и во всей их последовательности. И конечно же, с нашей стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это прямой вызов и прямой отказ выполнять минские договоренности", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

РФ встревожена сообщениями о резком нарастании обстрелов в Донбассе с использованием вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

РФ будет добиваться, чтобы СММ ОБСЕ не скрывала виновность ВС Украины во время нарушений режима прекращения огня в Донбассе.