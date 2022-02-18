Лавров заявил, что и он, и госсекретарь США Блинкен заинтересованы в новой встрече

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что и он, и его американский коллега Энтони Блинкен заинтересованы в новой встрече для обсуждения вопросов гарантий безопасности.

"Мы договаривались с госсекретарем [США] Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам", - сказал глава МИД РФ.

Накануне Блинкен, выступая на заседании СБ ООН по минским соглашениям, заявил, что предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе. Пока точной даты возможной встречи ни одна из сторон не называла.