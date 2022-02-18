{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что Москва будет рада организовать поездки представителей Греции в Крым

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москва готова поддержать инициативу греческих представителей о налаживании связи с крымскими греками и организовать поездки на полуостров. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Мы, кстати, говорили еще о том, что греки живут <...> еще и в российском Крыму. И мы всегда будем рады организовать поездки представителей Греции для того, чтобы пообщаться со своими соплеменниками", - сказал он.

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Постпред РФ заявил о реальном шансе договориться о сделке по иранскому атому в феврале
По словам Михаила Ульянова, стороны переговоров в Вене находятся "на весьма продвинутой стадии"
Читать полностью