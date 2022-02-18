МИД РФ выступает за принятие Совбезом ООН роли гаранта в решении проблемы Кипра

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН взяли на себя роль гарантов выполнения резолюций по урегулированию кипрского конфликта. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

"Я хочу подтвердить нашу позицию о необходимости урегулирования кипрской проблемы на основе резолюций Совета Безопасности ООН. И в части международных гарантий такого урегулирования мы уже не первый год предлагаем сделать так, чтобы постоянные члены Совета Безопасности, которые являются инициаторами соответствующих резолюций, взяли на себя и роль гарантов их выполнения", - сказал он.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра. Там в 1983 году была образована Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Многократные попытки сторон урегулировать кипрскую проблему пока не привели к позитивному результату. Во время последнего саммита по кипрскому урегулированию с участием лидеров общин острова, глав МИД держав - гарантов кипрской безопасности и генсека ООН, который состоялся в конце апреля 2021 года в Женеве, турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта межобщинных переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит прописанным в резолюциях СБ ООН положениям о том, что на Кипре должна быть сформирована двухзональная и двухобщинная федерация, на чем настаивает греко-кипрская сторона.