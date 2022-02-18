Песков сообщил, что послание Путина Федеральному собранию состоится своевременно

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин своевременно огласит свое послание парламенту.

"Своевременно. Мы сообщим", - сказал Песков на вопрос журналистов.

В четверг на совещании по экономике Владимир Путин рассказал, что у него началась серия встреч по подготовке к посланию. Президент указал, что такое послание - это не просто "обещание коврижек", а демонстрация направления развития страны. Глава государства также обратил внимание на важность решения задачи по повышению благосостояния граждан РФ.