Посол РФ считает, что отмена Великобританией "золотых виз" не нанесет ущерба России

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия не видит для себя ущерба в возможной отмене правительством Великобритании "золотых виз", ранее выданных бизнесменам со всего мира, в число которых входят российские инвесторы. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Золотые визы получают те граждане, которые бегут из России в основном в связи с возбуждением в отношении них уголовных дел, прячутся здесь, в Великобритании, и пытаются получить британский паспорт, за этим они нужны. Какой для нашего государства ущерб от этого деяния я мало себе представляю, откровенно говоря", - сказал он.

По словам дипломата, в Великобритании "российских денег от общих денег, которых отмывается в Лондоне где-то всего лишь 4%".

В четверг глава МВД Великобритании Прити Пател объявила, что в целях обеспечения национальной безопасности визы инвестора категории Tier 1 больше выдаваться не будут.

Так называемые золотые визы стали выдавать в Соединенном Королевстве с 2008 года: соискатели могли рассчитывать на получение документа в случае инвестиций в британскую экономику в размере более £2 млн ($2,7 млн по текущему курсу). Схема также давала право на получение впоследствии постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре. По данным британского правительства, за 12 месяцев, предшествовавших сентябрю 2021 года, МВД выдало 798 виз инвестора. Обладателями 82 из них стали граждане России, еще 210 были выданы гражданам Китая. Всего с 2008 года в рамках этой программы визы получили около 2,5 тыс. россиян.

Британские СМИ увязывают решение об отказе от "золотых виз" с ужесточением правительственной политики "по борьбе с отмыванием денег и коррупцией". Как отмечает местная пресса, данные действия направлены в первую очередь против живущих в Лондоне российских бизнесменов и их семей, якобы имеющих связи с властями РФ. Подчеркивается, что правительство королевства пошло на подобные меры на фоне сохраняющейся напряженности между Западом и Россией по ситуации вокруг Украины. В Лондоне рассчитывают, что отказ от "золотых виз" поспособствует снижению присутствия в стране состоятельных предпринимателей из РФ, предположительно, "действующих в интересах Кремля".