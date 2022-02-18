Путин: Минск и Москва наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ведомства России и Белоруссии наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции в рамках Союзного государства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

"С обеих сторон было отмечено, что российские и белорусские профильные ведомства наладили эффективную совместную работу по всем направлениям интеграции", - указал он.

В частности, пояснил Путин, хорошие темпы набрала группа высокого уровня по координации интеграционного взаимодействия.