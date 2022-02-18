Патрушев: нужно усилить работу по выявлению мигрантов, исповедующих радикальные взгляды

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев убежден в том, что нельзя допустить формирования этнических анклавов мигрантов в России. Он подчеркнул, что необходимо активизировать работу по выявлению людей, исповедующих радикальные религиозные взгляды.

"Необходимо активизировать работу по своевременному выявлению среди мигрантов лиц, исповедующих радикальные религиозные взгляды и склонных к совершению противоправных действий. Не допустить формирование этнических анклавов", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Уральском федеральном округе.

Секретарь СБ РФ указал на то, что важно повысить эффективность работы по социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей в российское общество. Для этого, по его словам, нужно повысить уровень квалификации, увеличить штатную численность педагогов образовательных организаций, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами, и особое внимание обратить на качество обучения детей иностранных граждан русскому языку.

Патрушев также отметил, что все вопросы совершенствования государственной миграционной политики, нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере постоянно находятся в зоне особого внимания Совета безопасности РФ. Он напомнил, что на прошлой неделе президентом Владимиром Путиным была образована межведомственная комиссия СБ РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. "Запланировано проведение заседания Совета безопасности по данной теме. Итоги сегодняшнего обсуждения будем использовать при подготовке указанного заседания", - заключил он.