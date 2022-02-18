Гаврилов: на спецзаседании ОБСЕ звучала ложь о российско-белорусских военных учениях

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Российская сторона считает ложью и клеветой прозвучавшие утверждения о российско-белорусских учениях на созванном по запросу Украины совместном специальном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в соответствии с Венским документом. Об этом заявил в пятницу корреспонденту ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя соответствующую встречу в ОБСЕ. Россия в ней не участвовала.

"Поступившая информация о состоявшемся совместном заседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности по запросу Украины лишь подтверждает правильность решения России не принимать участия в такого рода мероприятиях пропагандистско-истеричного характера, заранее соркестрированых США и Британией, - отметил Гаврилов. - Прозвучавшие на этой встрече ложь и клевета в отношении совместных российско-белорусских военных учений и их целей вызывают не просто изумление у непредвзятых наблюдателей, а, мягко сказать, шок. Это лишнее свидетельство того, что пытаться говорить с такими людьми на принятом профессиональном языке сейчас просто бесполезно. Они просто не хотят слушать и воспринимать какие-либо аргументы".