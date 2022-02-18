Единороссы планируют разработать новый регламент размещения граффити в Петербурге

Петербургские граффити с изображением музыкантов, актеров и других известных личностей относятся к числу объектов, которые пользуются популярностью как среди жителей, так и среди гостей города. Вместе с тем размещение росписей на лицевых фасадах в Санкт-Петербурге запрещено, и их появление по большей части сопряжено с нарушением действующего в городе законодательства. Отмечается, что пересмотреть существующую правовую базу в отношении стрит-арта предложил руководитель фракции в парламенте Павел Крупник - к этому подтолкнула вызвавшая большой резонанс история вокруг граффити с изображением Даниила Хармса на улице Маяковского в историческом центре города.

"Надеюсь, скоро сможем представить новый городской закон и в будущем сможем избежать подобных сложных ситуаций, а уличные произведения искусства займут заслуженное и, главное, законное место в нашем любимом городе", - привели слова Крупника в пресс-службе. Глава фракции отметил, что работа по созданию законодательства о регулировании граффити в Петербурге начнется в ближайшее время. По этому вопросу депутаты в настоящее время взаимодействуют с профильными комитетами исполнительной власти города.

О граффити Хармса

В пресс-службе рассказали, что Крупник выступал переговорщиком между администрацией Центрального района города и жителями, которые настаивали на сохранении портрета Даниила Хармса на стене дома, где жил писатель. Власти со своей стороны настаивали на том, что рисунок нанесен в обход закона и портит облик дома.

Граффити с портретом Даниила Хармса появилось на доме 11 по улице Маяковского в 2016 году. Спустя месяц администрация Центрального района направила в ТСЖ письмо с требованием удалить рисунок с фасада, которое не было выполнено. Решение о ликвидации граффити на стене дома было принято Дзержинским районным судом в октябре прошлого года по результатам рассмотрения иска администрации района. Жители дома выступили против закрашивания портрета. На следующий день председатель петербургского парламента Александр Бельский предложил регламентировать процесс нанесения граффити в городе, положительно отозвавшись о самом портрете Хармса на фасаде дома. Также в защиту граффити с Хармсом выступал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Безусловно, нарисованное изображение поэта на стене дома - произведение современного искусства. Причем выполненное на самом высоком уровне. Оно уместно, оно актуально и оно очень петербургское: изображение не портит стену дома, а ее украшает. К сожалению, существует общий закон, препятствующий нанесению граффити на дома в нашем городе. С точки зрения права, нет разницы между этим замечательным Хармсом и неприличным словом, которое хулиган нарисовал на стене Эрмитажа. Оба изображения должны быть закрашены", - сказал Крупник.

Планируется, что граффити на здании заменит световая проекция. Предприятие "Ленсвет" совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре и администрацией района включило создание световой инсталляции с портретом писателя в проект светового оформления брандмауэров и фасадов города. По мнению Крупника, это решение позволит и сохранить изображение литератора в этом месте, и соблюсти действующее законодательство.

В 2018 году, в предыдущем созыве заксобрания Петербурга, депутаты также предлагали законодательно урегулировать творчество художников-граффитистов. Автор инициативы депутат Денис Четырбок тогда отмечал, что в Петербурге много трансформаторных будок, торцов домов и серых фасадов, которые можно украсить портретами или рисунками, однако пока практически любой такой рисунок приходится закрашивать, если поступает жалоба хотя бы от одного из горожан. Предполагалось, что в случае принятия документа городское правительство разработает специальные правила размещения граффити, а нанесение рисунков на фасады зданий и заборы будет согласовываться по упрощенной схеме. Документ тогда прошел лишь первое чтение.