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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Захарова: Запад предлагает РФ переговоры по темам, про которые раньше не хотели слушать

По словам официального представителя МИД РФ, еще год назад западные партнеры отказывались от переговоров с Россией

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Западные партнеры наперебой предлагают России переговоры по темам, про которые год назад не хотели слушать. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

"Сегодня мы получаем от них ответы, они наперебой предлагают нам не просто встречи, но перезапуск форматов", - сказала она.

По словам Захаровой, еще год назад западные партнеры отказывались от переговоров с Россией. "Никто и слушать не хотел. Как нам говорили: "Не готова атмосфера для начала диалога в рамках Совета Россия - НАТО", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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