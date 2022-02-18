МИД РФ: реакция Кишинева на улучшение РФ консульского присутствия в Тирасполе удивительна

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Реакция МИД Молдавии, выразившего "глубокое разочарование" в связи с намерением российской стороны командировать дополнительных сотрудников в пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе, вызывает удивление. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захарова.

"Подобное заявление вызывает удивление. Непонятно, как стремление улучшить консульское обслуживание российских граждан, которых в Приднестровье проживает более 200 тыс., может "заслуживать сожаления". Речь идет о таких важнейших действиях, как продление паспортов, легализация документов, нотариат, без которых сейчас невозможна реализация прав и свобод граждан. Никакой политики и тем более нарушения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в этом нет", - говорится в тексте.

"Призываем молдавских партнеров сосредоточиться на решении практических вопросов сотрудничества между нашими странами, а также на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия со своей стороны готова к выстраиванию конструктивных, прагматичных и дружественных отношений между двумя странами в интересах их граждан.