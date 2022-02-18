МИД РФ: Россия надеется, что США пристально рассмотрят ответ по гарантиям безопасности

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Россия надеется, что США пристально рассмотрят переданный российский ответ на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы передали нашу письменную реакцию на ответ США. Эта письменная реакция является подробной и четкой, - сказал высокопоставленный дипломат. - Надеемся, что он будет предметом очень пристального разбирательства и рассмотрения в Вашингтоне, которому он адресован. Потому что, к сожалению, сегодня мы говорим, что нуждаемся не просто в обещаниях, не просто в заявлениях, а в юридически закрепленных гарантиях того, что ничья безопасность не будет строиться за счет безопасности другого, в частности России".