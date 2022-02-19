МИД: попытки Запада не замечать проблемы Донбасса будут потворством преступлениям Киева

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Представители Запада станут соучастниками "преступлений против человечности" со стороны Киева, если продолжат игнорировать бедственное положение жителей Донбасса. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

"Вы заметили, как резко все западное сообщество забыло про права человека? Как запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право, - "гражданское население", "инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность", "старики и дети", "женщины и девочки", "обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов" и так далее", - задалась вопросом дипломат. По ее словам, западные "цивилизованные демократии" считают, что ничего из этого в Донбассе просто нет, поэтому права жителей региона защищать не требуется.

"Все это там есть и требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто будут продолжать не замечать бедственное положение людей в Донбассе, станут соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности", - подчеркнула Захарова.